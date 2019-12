Incidente a Corso Francia: due ragazze investite e uccise da un'auto

Tragedia nella zona di Ponte Milvio. Due ragazze di 16 anni sono state investite e uccise poco prima dell'una mentre attraversavano Corso Francia, all'altezza di via Flaminia Vecchia nei pressi della rampa di accesso all'Olimpica.

A travolgerle una Renault Koleos che ha sbalzato le due giovanissime, finite riverse per strada. Inutili per loro i soccorsi: i soccorritori del 118 infatti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il conducente, 20enne, si è fermato sul luogo dell'incidente.

Dalle primissime e sommarie informazioni sembrerebbe che le due ragazze fossero intente ad attraversare la strada per raggiungere un gruppo di amici. La Renault, in transito in direzione centro, le ha travolte, non riuscendo a frenare la propria corsa forse anche a causa della pioggia in quel momento battente. A ricostruire la dinamica saranno gli agenti del II gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale.

Straziante la scena che nella notte si sono ritrovati davanti centinaia di persone. La zona infatti è quella di Ponte Milvio, una delle più frequentate dai giovanissimi di Roma Nord amanti della movida. Tanti gli amici e conoscenti che si sono riversati sul punto dell'incidente, con i cadaveri a terra, poi coperti dopo l'arrivo degli agenti della polizia Locale del II gruppo.