Guidonia, australiano guida "all'inglese" e provoca frontale contromano: 5 feriti

Si sono trovati un Suv contromano dopo una curva rimanendo coinvolti in un inevitabile incidente frontale. Alla guida della Nissan un turista australiano di 61 anni, abituato alla guida all'inglese (ovvero sulla corsia di sinistra), nella Polo che se lo è trovato davanti, una famiglia di italiani, marito e moglie, che percorrevano la strada sulla giusta corsia di marcia. L'incidente stradale nella giornata di ieri su via Romana, la strada che collega Guidonia a Montecelio, nell'omonimo Comune della provincia nord est della Capitale.

CINQUE FERITI - Nell'incidente frontale sono rimaste ferite cinque persone, nessuna in pericolo di vita. La più grave una donna di Montecelio che viaggiava sulla Polo in direzione dell'antico Borgo della Città dell'Aria, trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Feriti lievemente anche il 61enne australiano, le due donne che viaggiavano con lui e l'autista della Volkswagen. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale di Guidonia Montecelio.