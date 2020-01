Tragedia sfiorata sul raccordo: auto contromano provoca incidente, 5 feriti

Tragedia sfiorata sul raccordo. All'alba di oggi, domenica 26 gennaio, un'auto contromano si è schiantata contro altri due veicoli, più in particolare un'altra vettura e un autocarro. Un impatto terribile che per fortuna non ha provocato vittime. Il bilancio finale è di cinque persone ferite: l'automobilista, un 20enne romano residente a Ciampino a bordo della Nissan Micra, la famiglia di tre persone a bordo di una Mercedes nera tra cui una bambina, e il passeggero dell'autocarro.

Nessuno tra loro rischia la vita. Il più grave è l'automobilista contromano sul quale sono in corso accertamenti. Portato al Sant'Eugenio, oltre alle lesioni riportate, è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore alla norma.

Contromano sul raccordo: cosa è successo

Secondo quanto si apprende dalla stradale, che ha raccolto varie segnalazioni e testimonianze, l'uomo avrebbe imboccato contromano il Gra a partire dall'area di servizio Casilina, poco dopo le 5.20. L'ipotesi è che, in preda ai fumi dell'alcol, si sia immesso sul raccordo dal punto di ingresso della stazione di servizio (anziché da quello di uscita), iniziando una marcia contromano durata quasi 8 chilometri e conclusa con l'incidente che per fortuna non ha visto vittime.

Sul posto gli uomini della stradale di Settebagni, i vigili del fuoco e personale Anas.

Il video dalla dashcam

L'automobilista è stato ripreso dalla dashcam di un'automobilista. Nel video di otto secondi, giunto alla redazione di RomaToday, si vede la micra in marcia sulla corsia centrale poco prima dello schianto.