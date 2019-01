Furgone investe commessa davanti al centro commerciale. "Lavoratori non tutelati"

E' stata investita da un furgone mentre stava andando a lavoro. Vittima dell'incidente Simona, una commessa che lavora all'Ipercoop del centro commerciale Euroma2. I fatti, intorno alle 6:30 del mattino di oggi 7 gennaio, presso lo scarico merci dell'area in prossimità di viale dell'Oceano Pacifico.

Sul posto la Polizia Locale con il IX Gruppo Eur, per i rilievi scientifici, ed il personale medico. Il conducente del furgone Fiat Scudo, si è fermato per chiamare i soccorsi. Sotto choc, ha accusato un lieve malore dopo l'investimento. La donna, invece, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Eugenio. Ha riportato un trauma alla gamba.

Sotto la lente di ingrandimento, però, c'è la sicurezza dei lavoratori del centro commerciale Euroma2 come racconta a RomaToday Francesco Iacovone: "A Simona vanno la nostra solidarietà e i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Si stava recando al lavoro, ha parcheggiato la sua auto nel parcheggio del centro commerciale e si è avviata a piedi lungo la strada che ogni giorno percorre per entrare nel supermercato, quando è stata urtata dal furgone. Quella strada, come hanno raccontato molti dipendenti, è buia e, soprattutto, manca di un attraversamento pedonale. La sicurezza non può essere un optional".

Secondo quanto si apprende, già domani verrà fatto un sopralluogo per determinare la possibilità di migliorare le condizioni di quell'attraversamento pedonale.