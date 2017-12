Lunedì nero sulla Colombo: incidenti e rami sulla carreggiata, traffico in tilt

Traffico e incidenti sulla via Cristoforo Colombo oggi 11 dicembre. Un lunedì nero iniziato fin dalle prime luci dell'alba con alcuni piccoli rami di pino caduti, a causa del forte vento, sulla carreggiata in direzione Roma rendendo difficoltoso il passaggio delle auto. Fin dalle 6:30, così, lunghe code si sono formate all'altezza degli svincoli con Infernetto, Axa e Casal Palocco.

Come se non bastasse si sono verificati anche due incidenti. Il primo intorno alle 8, che ha visto coinvolte tre auto in zona Vitinia nel senso di marcia che da Ostia va verso la Capitale, il secondo che ha bloccato il traffico all'altezza del chilometro 16. Da via Pindaro fino al via di Malafede, per circa 8 chilometri, si è quindi proceduto a passo d'uomo.

Tanti gli sfoghi sui social degli automobilisti. L'arrivo degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, intorno alle 9:30, ha aiutato lo smaltimento del traffico. Disagi che si sommano a quelli presenti sulla via Pontina per un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro auto.