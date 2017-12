Incidente sulla Colombo: scontro tra auto e camion, due feriti

Grave incidente oggi 18 dicembre sulla via Cristoforo Colombo. E' successo intorno alle 10:30 circa, all'altezza dell'incrocio con via Canale della Lingua, tra Ostia e Casal Palocco, una Toyota Yaris si è scontrata con un camion che trasportava prodotti alimentari. Immediato il caos all'altezza del chilometro 24 con un macchia d'olio, sull'asfalto, che ha causato la chiusura della strada in direzione Roma.

La conducente della Yaris è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia. Non è in pericolo di vita. In codice giallo, invece, il conducente dell'auto. Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia di Roma che, dopo i rilievi scientifici, indagheranno per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Secondo una prima ricostruzione, al semaforo, nell'indecisione tra giallo e rosso i due veicoli si sono scontrati all'incrocio. Allertata l'Ama per la pulizia degli oltre 100 metri di strada "sporcati" da olio e detriti. La strada è stata di nuovo aperta intorno alle 14 circa.