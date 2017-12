Eur, incidente sulla Colombo: un morto e tre feriti gravi

Incidente mortale all'Eur in seguito al quale un ragazzo di 22 anni è deceduto ed altre tre giovani sono rimaste seriamente ferite. La tragedia si è consumata intorno alle 4:00 di questa notte su via Cristoforo Colombo. Tremenda la scena che si è presentata ai soccorritori intervenuti poco distante dall'Obelisco, altezza incrocio piazzale dell'Agricoltura, con i quattro giovani incastrati fra le lamiere di una Peugeot 307.

Incidente mortale all'Eur

Estratte dall'abitacolo della vettura dai vigili del fuoco le tre ragazze sono state affidate alle ambulanze del 118 e trasportate d'urgenza in ospedale, due all'ospedale San Camillo ed una all'ospedale San Giovanni, tutte ferite gravemente. Tra loro una 18enne che si trova in prognosi riservata. Per un 22enne italiano, C.F. le iniziali della vittima, invece non c'è stato nulla da fare.

Incidente stradale via Cristoforo Colombo

Tutta da accertare la dinamica che ha determinato l'incidente stradale, sulla quale stanno terminando i rilievi scientifici gli agenti dell'VII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto assieme ad una squadra dei vigili del fuoco. Secondo i primi riscontri nel sinistro non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

Vigili urbani all'Eur

Quattro le pattuglie dei vigili urbani che hanno effettuato una chiusura temporanea della laterale di via Colombo dove si è verificato l'incidente procedendo alla regolazione del traffico. Risentimenti alla normale viabilità anche alle prime ore del mattino, con traffico rallentato tra via Laurentina e piazzale dell'Agricoltura in direzione Ostia.