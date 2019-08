Minicar si ribalta sulla Colombo: feriti due giovanissimi

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi su via Cristoforo Colombo. Poco dopo le 15.30 una minicar si è ribaltata all'altezza dell'incrocio di via Malafede, in direzione Roma. Coinvolti nel sinistro due giovanissimi, una sedicenne e un dicianovenne, soccorsi da subito dagli automobilisti e poi da un'ambulanza del 118 intervenuta sul posto.

Trasportati in codice giallo e in codice rosso al Sant'Eugenio, non sarebbero in pericolo di vita. Sulla Colombo intervenuti gli agenti del X gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, incaricati dei rilievi del caso.

Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un secondo veicolo. I caschi bianchi stanno ascoltando i testimoni per ricostuire l'esatta dinamica dell'incidente.