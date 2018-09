Investito da un'auto sulla Cristoforo Colombo: undicenne è in gravi condizioni

Un ragazzino di 11 anni è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto sulla via Cristoforo Colombo. E' successo all'Eur, all'altezza di viale Europa, intorno alle 22:30 di domenica 2 settembre. Sul posto tre pattuglie della Polizia Locale e i sanitari del 118.

Secondo una ricostruzione il ragazzino era in compagnia del padre e di un altro fratello quando è stato investito da una Ford Fiesta il cui conducente, un giovane di 25 anni, si è fermato per prestare i primi soccorsi. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi. L'undicenne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bambin Gesù dove è costantemente monitorato dai medici. La Ford Fiesta è stata sequestrata e sono in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.