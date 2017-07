Contromano sulla Colombo: durante inseguimento si schianta contro spartitraffico, arrestato

Un folle inseguimento lungo le via di Ostia fino a via Cristoforo Colombo. E' quanto successo nella notte del 25 luglio, intorno alle 22:30. Protagonista un 43enne romano arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Ostia. Tutto è iniziato quando l'uomo, alla guida di una Pegeout 207, visto l'alt dei militari in via dell'Appagliatore ma finto di fermarsi per poi spegnare i fari e fuggire.

L'inseguimento a Ostia e sulla Colombo

Da lì ne è nata una corsa per le vie del quartiere. La Pegeout 207, inseguita dall'auto dei Carabinieri, è scattata su via Tancredi Chiaraluce dove, all'altezza di Tor Boacciana, con un testa coda ha invertito il senso di marcia. Da lì prima via della Azzorre, poi la via del Mare quando, all'incrocio con viale dei Romagnoli, ha imboccato la Longarina.

Quindi via di Castel Fusano e viale della villa di Plinio. Lì il 43enne ha rotto i nastri di sbarramento affissi per l'incendio alla pineta di Castel Fusano per sfociare sulla Colombo percorsa, in contromano, verso Roma.

La folle corsa si è interrotta poco dopo quando, per una manovra azzardata, il 43enne si è schiantato contro lo spartitraffico all'altezza dell'incrocio con via del Lido di Castel Porziano.

Fermato il 43enne

Non soddisfatto l'uomo è quindi sceso dall'auto, fuggito a piedi e definitivamente acciuffato dai Carabinieri che, in maniera scrupolosa, lo avevano inseguito con due pattuglie tenendo conto dell'incolumità dei residenti che trafficavano quelle strade battute dalla Pegeout 207.

Il 43enne, dopo una breve colluttazione, è stato quindi arrestato. L'auto non era rubata. L'uomo, invece, trattenuto in caserma in a disposizione dell'Autorità Giudiziaria è stato sottoposto agli esami di alcol e droga.