Incidente sulla Colombo: scontro tra 3 auto e camion, strada chiusa verso Ostia

Ancora un grave incidente su via Cristoforo Colombo. E' successo oggi 20 dicembre, intorno alle 15, all'altezza del chilometro 19 e 200 in direzione Ostia. Secondo le prime informazioni un camion, per cause ancora da accertare, si è scontrato con due auto coinvolgendo nell'impatto anche una terza vettura.

Chiazze di olio e detriti hanno invaso la carreggiata. Sul posto la Polizia Locale con il X Gruppo Mare e l'ambulanza del 118. Per permettere i soccorsi, i rilievi scientifici e la pulizia dell'asfalto la strada, tra via di Malafede e via di Acilia, è stata chiusa al traffico in direzione Ostia. Allertata anche l'Ama. Ferita il conducente di una delle auto coinvolte. Non è in pericolo di vita ma è stato trasportato al Grassi per precauzione. Per raggiungere il litorale si consiglia di prendere la via del Mare o la via Ostiense.