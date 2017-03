Auto in fiamme sulla Colombo: centrale chiusa per 4 ore, salvo il conducente

Auto in fiamme, corsia centrale chiusa per 4 ore sulla Cristoforo Colombo. E' quanto accaduto questa mattina dalle 7:20 alle 11:20 nel tratto fra viale della Villa di Plinio e viale Lido di Castel Porziano.

Una Ford Ka, per cause ancora da precisare, ha preso fuoco sulla Colombo. Sul posto per spegnere il rogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con la Polizia Locale di Roma Capitale a dirigere il traffico congestionato in quel tratto. Il caos maggiore si registra tra Ostia e l'Infernetto con lunghe code fra via Pindaro e via di Acilia con traffico rallentato in direzione Roma.

All'interno dell'auto un ragazzo uscito da solo dal veicolo, secondo quanto raccolto dai vigili accorsi sul posto. Il giovane, ferito, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Grassi di Ostia dal personale medico del 118.

Lunghe e faticose le manovre di ripristono del manto stradale visto che l'asfalto, a cause del fuoco, si era particolarmente deteriorato. Alle 11:20 la corsia centrale verso Roma è stata riaperta. Restano tuttavia disagi alla circolazione a causa di un incidente in via del Canale della Lingua direzione Ostia.