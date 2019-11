Incidente a Colli Albani, autocarro investe e uccide 42enne in via Menghini

Tragico incidente stradale nella zona di Colli Albani. Nella mattinata di oggi una donna di 42 anni è stata investita da un autocarro Iveco Stravis in via Menghini, poco prima dell'incrocio con via Appia. La donna, rimasta incastrata sotto il mezzo pesante, è rimasta uccisa praticamente sul colpo.

Incidente mortale in via Mengnini

Per liberarla si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto. Da accertare la dinamica del sinistro: i rilievi sono affidati al VII gruppo Appio che stabiliranno le cause dell'investimento mortale. Sul posto anche la polizia di stato.

Il conducente dell'Iveco Stravis, un uomo di 43 anni, è stato condotto al policlinico Umberto I per accertamenti del caso. Come da prassi sarà sottoposto ai test di alcol e droga.

Linee bus deviate

A cause incidente la linea 87 è deviata: direzione Colli Albani da via Latina, prosegue per la stessa, via Carlo Cipolla, via Appia.

Direzione Giulio Cesare, da via Appia Nuova, via Don Orione, via Etruria.