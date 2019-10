Incidente tra auto e bus Cotral: grave una donna. Ferito anche un bimbo

Incidente tra un'auto e un bus Cotral in pieno centro urbano a Colleferro. Verso le 8 e 30 per cause ancora da chiarire si è verificato uno scontro frontale su via degli Esplosivi tra un'utilitaria che scendeva verso Sant'Anna ed un pullman che procedeva verso Artena, come riporta FrosinoneToday.

Ferita in maniera grave la donna che era alla guida dell'auto, una 35enne della zona, mentre il bimbo di 8 anni che era con lei, fortunatamente, dovrebbe aver riportato solo qualche ferita agli arti e non sarebbe in pericolo di vita. Illesi i circa 50 passeggeri a bordo del Cotral.

Sul posto sono giunte due eliambulanze che sono atterrate nel parcheggio adiacente al luogo dello scontro nella parte alta della Asl. La donna è stata eltrasportata in codice rosso in ospedale, mentre il bambino è stato portato in ambulanza al nosocomio di Colleferro. Sul posto anche i vigili del fuoco ed i carabinieri della locale stazione per i rilievi di legge e per tornare alla normalità la situazione sulla strada.