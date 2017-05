Auto cappottata davanti una scuola dopo scontro con un'altra vettura, due feriti

Incidente stradale questa mattina a Civitavecchia dove due automobili si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento. L'intervento dei vigili del fuoco del Comune portuale intorno alle 8:40 in via Fernando Barbaranelli di fronte all'istituto scolastico Flavioni. Due le autovetture coinvolte nello scontro. All'arrivo dei soccorritori una Fiat 500 si trovava su un fianco al centro della strada con una donna ferita (ma apparentemente non grave) all'interno.

DUE FERITI - L'altra autovettura, una Lancia Delta, era invece ferma a lato della carreggiata con una altra donna all'interno, anch'essa apparentemente non grave. I vigili del fuoco di Civitavecchia hanno estratto la donna dalla parte posteriore della 500 affidandola al personale sanitario 118 presente sul posto e messo in sicurezza l'area. Ferita anche la donna alla guida della Lancia, trasportata dal personale del 118 all'ospedale Civico di Civitavecchia. Sul posto per i rilievi la Polizia locale.