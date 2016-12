Civitavecchia, Mercedes perde il controllo e si schianta contro 5 auto in sosta

Brutto incidente oggi 21 dicembre a Civitavecchia. L'impatto è avvenuto alle 14:10, in via Enrico Berlinguer all'altezza dell'incrocio con Largo Donatori del Sangue. Sul posto, allertati, sono giunti gli agenti della Polizia Locale, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

Una Mercedes Classe B che procedeva in direzione ospedale ha invaso la corsia opposta, urtando 5 autovetture in sosta e creando momenti di panico in zona. Secondo una ricostruzione la donna al volante della Mercedes avrebbe impattato un paio di auto finendo poi su una Peugeot parcheggiata, per poi fermarsi su un fianco.

I Vigili del Fuoco arrivati sul posto hanno estratto dall'auto la conducente della Mercedes, unica persona ferita, affidandola alle cure dei sanitari presenti sul posto. La donna, sotto choc, non è grave. Sia i test per il tasso alcolemico sia quelli per la presenza di droghe nel sangue hanno dato esiti negativi.