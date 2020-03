Autoarticolato si ribalta e perde il carico: quintali di olio invadono la strada

Ha perso il contro l'autoarticolato e si è ribaltato. E' successo alle 20 del 16 marzo a Civitavecchia quando il tir che trasportava olio vegetale, si è ribaltato su una fiancata per cause ancora in fase d’accertamento.

L'incidente è avvenuto in corrispondenza della rotonda situata nei pressi del varco nord del porto. Il conducente di nazionalità italiana, è rimasto illeso ma intriso d'olio ed è stato comunque trasportato per precauzione, presso l’ospedale San Paolo per gli accertamenti del caso.

Tutto il carico, 33 ql circa di olio, ha invaso la sede strada, per cui è stata interdetta la viabilità lungo il tratto di strada interessato dall’evento. I vigili del fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza l’area.

Su disposizione dell’Autorità Portuale, l’aspirazione del liquido e la bonifica dell’area, è stata effettuata dalla società Tecnomate di Civitavecchia, mentre il ribaltamento del veicolo verrà effettuato domani mattina e per motivi di sicurezza sarà presidiato dai Vigili del Fuoco.