Circonvallazione Salaria, perde controllo dello scooter: grave una donna

È in gravi condizioni una donna di 37 anni ricoverata al Policlinico Umberto I dopo un incidente avvenuto sulla Circonvallazione Salaria, alle 16:30 circa di domenica 30 giugno.

Sul posto, per i rilievi scientifici e la gestione del traffico, le pattuglie del Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale.

Secondo quando si è appreso, la donna avrebbe perso il controllo del suo scooter Yamaha per cause ancora da appurare mentre percorreva il tratto tra Ponte delle Valli e via Salaria, in direzione stadio Olimpico. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti. Soccorsa, è stata trasportata in ospedale in codice rosso.