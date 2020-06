Scooter investe un cinghiale: feriti due ragazzi

Sono rimasti feriti dopo aver investito un cinghiale. L’incidente stradale è avvenuto nella notte in via della Muratella a Fiumicino, al confine con Piana del Sole, nel Comune di Roma. Ad essere costretti alle cure dell'ospedale due ragazzi.

Il sinistro intorno all’1:30 della notte fra il 31 maggio e l’1 giugno all’altezza di via Lingua D’Oca. Qui i due ragazzi a bordo del mezzo a due ruote si sono trovati davanti il cinghiale mentre percorrevano via della Muratella. Inevitabile l’impatto, con i due giovani scaraventati in terra in seguito all’urto con l’ungulato.

Soccorsi dalle ambulanze del 118 sono stati trasportati all’Aurelia Hospital con polso e denti rotti. Sul posto la Polizia di Stato.