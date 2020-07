Incidente a Roma nord: investe cinghiale e cade, ferito scooterista

Ha investito un cinghiale sbucato in mezzo alla strada dal nulla. A rimanere seriamente ferito uno scooterista. L'incidente stradale è avvenuto intorno alla mezzanotte fra il 2 ed il 3 luglio su via di Grottarossa, a Roma nord.

In particolare il sinistro è avvenuto all'altezza di via di Quarto Peperino. Qui il conducente di uno scooter Piaggio Beverly ha infatti travolto ed ucciso il grosso mammifero termiando poi la propria corsa in terra. Morto l'ungulato, lo scooterista è stato soccorso dall'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale. La carcassa del cinghiale, del peso di circa 60 chili, è stata poi rimossa dal personale del centro carni.

Sempre a Roma nord un altro cinghiale provocò un incidente. Era il 18 agosto dello scorso anno quando il mammifero sbucò all'improvviso sulla via Cassia, nella zona del parco dell'Inviolatella Borghese, fra Grottarossa e Due Ponti. Ad investirlo ed ucciderlo il conducente di un suv, con il mezzo rimasto danneggiato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proprio nella zona del parco dell'Inviolatella Borghese perse la vita con modalità simili un 49enne, Nazzareno Alessandri, travolto sempre da un cinghiale mentre si trovava in sella al suo scooter Honda Sh. Era il marzo del 2017. Da allora sono poi state decine gli incidenti e gli avvistamenti di cinghiali in diverse zona della città e Comuni della provincia romana.