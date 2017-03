Via Settebagni: ancora un incidente con un cinghiale, morto l'animale

Se una noce nel sacco non fa rumore due incidenti con le medesime modalità nel volgere di meno di una settimana cominciano ad essere un segnale inquietante, anche rumoroso, soprattutto per chi vi si trova coinvolto. Dopo la tragedia di via dell'Inviolatella Borghese, dove uno scooterista romano di 49 anni, Nazzareno Alessandri, è morto dopo essere stato travolto da un cinghiale, ancora uno scontro con un ungulato, questa volta con un'automobile. E' accaduto prima della mezzanotte del 22 marzo su via di Settebagni, zona Bel Poggio, nel III Municipio Montesacro. Qui una Citroen C3 si è trovata davanti il grosso animale. Inevitabile lo scontro, ma questa volta a rimetterci la pelle è stato il cinghiale.

MORTO IL CINGHIALE - Nello specifico la segnalazione dell'incidente stradale agli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale è arrivata alle 23:45 da via di Settebagni, strada che collega la zona di Bufalotta e del Centro Commerciale Porta di Roma con Castel Giubileo, correndo parallela alla carreggiata esterna Grande Raccordo Anulare. Morto sul colpo l'ungulato, la vettura è rimasta danneggiata. Richiesto l'intervento del personale del Centro Carni per il recupero del cinghiale. Illeso il conducente dell'utilitaria francese, i rilievi da parte dei 'caschi bianchi' sono terminati poco prima delle 4:00 di questa notte.

ALLARME IN CITTA' - Dunque una nuova possibile tragedia sfiorata nell'Urbe, come accaduto lo scorso 17 marzo. Un incidente simile nelle modalità e nell'orario (sempre la sera), che anche in quel caso si verificò in una strada che attraversa una zona boschiva, come a Bel Poggio. Ma se ieri sera a rimetterci la vita è stato il cinghiale, lo scorso venerdì è stata la volta di un uomo. La tragedia ha riacceso i fari dell'opinione pubblica e dei media sul fenomeno, sempre più crescente nella Capitale, con le istituzioni e gli organi competenti a caccia di rimedi per evitare il possibile ripetersi di tali accadimenti.

CINGHIALE SUL RACCORDO ANULARE - Un vero e proprio allarme cinghiali per la Capitale, alle prese con pericolosi incontri ravvicinati non solamente nell'area di Roma Nord, dove tra Olgiata, Tomba di Nerone, Grottarossa, Cesano ed il Parco di Vejo sono state decine gli avvistamenti degli animali, molte volte spintisi sino a sotto le abitazioni in cerca di cibo. Proprio all'uscita Cassia del Grande Raccordo Anulare, nell'ottobre dello scorso anno si sfiorò un'altra tragedia. In quel caso a rimetterci la vita fu il cinghiale, colpito in pieno da una vettura. Numerosi gli avvistamenti anche a Monte Mario, Balduina; Giustiniana ed il versante occidentale della Capitale.



INVESTITO DA UN BUS - Stesso copione anche nell'area del litorale, e nel versante sud occidentale della città. Su via Cristoforo Colombo, nel maggio del 2016, fu un bus Cotral a travolgere una famiglia di cinghiali che attraversava nel tratto di strada compreso tra Spinaceto e l'Infernetto. Anche in quel caso a morire fu l'ungulato, senza conseguenze né per l'autista del mezzo pubblico né per i passeggeri. Sempre nella stessa area sono state decine gli avvistamenti tra Spinaceto e Ostia.

CINGHIALI AI CASTELLI ROMANI - Un problema che riguarda anche i Comuni della provincia romana, come i Castelli Romani. Proprio qui lo scorso 6 marzo un altro cinghiale è morto dopo aver attraversato la strada. Colpito da una vettura, rimasta seriamente danneggiata, in quel caso l'incidente stradale avvenne nella zona di via Miralago, ad Albano Laziale.