Fuori strada con l'auto per evitare un cinghiale, ferito metronotte

È finito fuori strada per evitare di un cinghiale. A rimanere ferito un automobilista costretto poi alle cure dell'ospedale. L'incidente stradale è avvenuto la notte di lunedì scorso sulla via Settevene Palo, fra i Comuni di Bracciano e Cerveteri, in provincia di Roma.

Secondo quanto riferito dal ferito, un metronotte a lavoro sull'auto di servizio, lo stesso viaggiava sulla Sp4a quando all'improvviso si sarebbe trovato un cinghiale in mezzo alla carreggita. D'istinto l'automobilista avrebbe sterzato per evitare l'impatto con l'ungulato terminando con la propria vettura fuori strada.

Rimasto ferito, il metronotte è stato affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Bracciano con un gomito rotto. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitavecchia.