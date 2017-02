Via Gioberti: ciclista finisce in una voragine

L'immagine della bici incastrata tra la voragine e il pannello usato per coprirla in pochi minuti ha fatto il giro del web. Erano da poco passate le 7.45 di questa mattina quando un uomo di 56 anni, in transito con la sua bici all'incrocio via Gioberti/via Amendola, è letteralmente finito nella voragine. La due ruote si è impuntata, scaraventando il ciclista in aria e poi sull'asfalto. Sul posto un'ambulanza che ha trasportato il 56enne all'Umberto I, dove è entrato in codice giallo. Per lui contusioni non gravi, ma tanto spavento.

Ma cosa è successo? All'altezza di quell'incrocio da tempo c'è una vera e propria voragine, coperta con una lastra di legno che, non si capisce bene il motivo, ha lasciato scoperto uno spiraglio. Il ciclista è finito appunto in questo pertugio. Ad effettuare i rilievi gli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale.

L'immagine, comica nella sua "drammaticità", ha fatto il giro del web, riaprendo le polemiche sullo stato delle strade della Capitale.

BiciRoma sulla vicenda commenta: "Roma è sempre più pericolosa per i ciclisti come testimonia anche quest’ultimo fatto per il quale attendiamo dalla Sindaca Raggi (che in 8 mesi non ha ancora incontrato le associazioni dei ciclisti) immediati provvedimenti per la sicurezza dei ciclisti e lo sviluppo della mobilità ciclistica e sostenibile a Roma. I ciclisti, cittadini virtuosi, non vengono ascoltati e soprattutto sono lasciati in questa giungla costituita da piste ciclabili interrotte e che stanno franando e con strade che rappresentano vere e proprie trappole come via Gioberti".

Le nuove ciclabili di Roma. Stamattina in #viagioberti apertura ciclabile sotterranea. Ciclista in ospedale pic.twitter.com/BovMqx78qz — SoloARoma (@Solo_A_Roma) 27 febbraio 2017

. @romafaschifo incrocio via Gioberti via Turati: spero che quella persona stia bene pic.twitter.com/FBTMIBRwtg — Gaetano Basso (@tano_basso) 27 febbraio 2017

Non ci sono soldi per la manutenzione. Sulla Colombo ora si va più piano