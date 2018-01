Ciclista sbatte contro lo sportello di un'auto, 48enne in prognosi riservata

Ha impattato contro lo sportello di un'auto in sosta. Così è rimasto gravemente ferito un ciclista romano di 48 anni coinvolto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 16:00 di sabato 20 gennaio. Il sinistro all'altezza del civico 60 di via di Morena, a Ciampino. Ferito il pedalatore è stato poi trasportato in prognosi riservata al Policlinico Tor Vergata dall'ambulanza del 118.

Incidente ciclista in via di Morena

Tutta da accertare la dinamica che ha determinato l'impatto tra la bici e l'auto. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Ciampino. Secondo quanto ricostruito il 48enne ha impattato con la bici contro lo sportello di un'auto che si trovava in sosta sulla strada. Con dentro il conducente, fra le ipotesi non si esclude quella che l'impatto sia avvenuto a causa dell'apertura improvvisa dello sportello della vettura da parte dell'automobilista, ma non si esclude che lo sportello dell'auto potesse essere già aperto prima del passaggio del ciclista.

Chiusa via di Morena

Per consentire i rilievi scientifici agli agenti della municipale e l'intervento dei soccorritori il tratto di via Morena dove si è verificato l'incidente è stato chiuso al traffico per circa un'ora e mezza.