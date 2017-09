Ciclista ubriaco si schianta contro auto: è grave

Incidente e ciclista ferito ad Anzio. E' successo ieri sera, intorno alle 20 tra via Assunta e via Rinascimento.Un ciclista, bulgaro di 50 anni, si è schiantato contro un'auto guidata da una donna residente di zona finendo sul parabrezza della vettura. Sul posto la Polizia Locale di Anzio e i sanitari del 118.

L'uomo, ferito, è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato, in codice rosso, all'ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi. Il ciclista dopo i controlli è risultato positivo all'alcol test.