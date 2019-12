Via Cristoforo Colombo, ciclista centrato da un'auto: è morto sul colpo

Un ciclista è morto dopo un incidente stradale avvenuto a Roma, nella serata del 9 dicembre. Fatale l'impatto con una Ford Focus condotta da un 49enne. La tragedia è avvenuta intorno alle 22:30 in via Cristoforo Colombo, nella carreggiata laterale a circa 500 metri prima dell'intersezione con via Canale della Lingua, nel tratto di strada che porta verso la Capitale.

Sul posto, allertati, i sanitari del 118 e agli agenti del gruppo Marconi della Polizia Locale per i rilievi scientifici del caso. I soccorsi, tuttavia, sono stati vani. Il ciclista, senza documenti, è infatti morto sul colpo. Il conducente dell'auto è stato portato al Grassi per gli esami alcolemici e tossicologici di rito.

La salma del ciclista è stata condotta al policlinico di Tor Vergata a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Saranno le indagini a determinare l'esatta dinamica dell'incidente mortale.