Incidente a Corcolle: ciclista investito da un suv, grave 65enne

Brutto investimento ieri 9 aprile. Nella mattinata di domenica, intorno alle 10:30 circa, un ciclista di 65 anni è stato centrato in pieno da una Toyota Rav 4 tra via Polense e via Zagarolese in zona Corcolle. Il conducente alla guida del suv si è fermato, prestato i primi soccorsi, e allertato i vigili e il personale del 118.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri, per i rilievi del caso e per dirigire il traffico, e i sanitari del 118 che hanno messo in sicurezza il ciclista trasportandolo in eliambulanza all'ospedale Umberto I di Roma. L'uomo, in codice rosso, è in gravi condizioni.