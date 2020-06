Incidente sulla Colombo, ciclista investito finisce in prognosi riservata: familiari cercano testimoni

Un ciclista di 72 anni è stato investito sulla via Cristoforo Colombo, all'altezza di via della Villa di Plinio ad Ostia, ed è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma dove è ricoverato in prognosi riservata.

E' successo nel pomeriggio di domenica 7 giugno, intorno alle 17:30. Ad investire il ciclista, un uomo alla guida di una Smart. L'eliambulanza, arrivata dopo pochi minuti mentre la strada è stata interdetta al traffico per circa mezz'ora, ha soccorso la vittima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto gli agenti del X Gruppo della polizia locale di Roma capitale per la gestione del traffico ed i rilievi scientifici. La famiglia del ciclista investito, in serata, ha anche lanciato un appello sui social: "Cerchiamo testimoni per l'incidente avvenuto al primo semaforo della via Colombo venendo dalla Rotonda di Ostia. E' stato investito mio suocero in bicicletta. - scrive Francesca su Facebook - Se qualcuno ha visto la dinamica dell'incidente per favore mi contatti".