Incidente sulla Colombo: investito ciclista da camion, interviene l'eliambulanza. E' grave

Incindente oggi, 26 ottobre, sulla via Cristoforo Colombo. E' successo all'altezza dell'incrocio con via Martin Pescatore, a Castel Fusano, a pochi chilometri da Ostia. Tutta da determinare la dinamica dei fatti avvenuti intorno alle 11 circa. Secondo i primi riscontri un camion ha investito un ciclista di 72 anni. Sul posto, allertate, tre pattuglie del Gpit della Polizia Locale e il personale del 118.

Il ciclista è stato trasportato in ospedale, al San Camillo, in gravi condizioni, con l'eliambulanza. Per permettere i soccorsi e i rilievi scientifici della Polizia Locale, la corsia laterale della Colombo è stata chiusa temporaneamente da Castel Porziano, in direzione Roma, e da via del Martin Pescatore fino a Castel Porziano in direzione Ostia.