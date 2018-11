Donna in bicicletta investita da un'auto: eliambulanza sul posto. E' grave

Una ciclista è stata investita questa mattina via Campo Selva a Campo Ascolano, nel comune Pomezia. La donna è stata centrata da un'auto condotta da una donna.

Sul posto la Polizia locale di Pomezia, la Protezione Civile e un elicottero dell'eliambulanza. La ciclista è stata trasferita in un ospedale romano in gravi condizioni. La conducente dell'auto, come da prassi, sarà sotto posta agli esami medici del caso.