Incidenti stradali: due ciclisti investiti in un'ora a Roma

Mattinata nera per i ciclisti romani con due pedalatori coinvolti in altrettanti incidenti stradali nell'arco di un'ora. Due investimenti che si sommano ad un terzo sinistro, avvenuto sempre nelle prime ore di giovedì 29 novembre, ma in provincia di Roma.

In particolare nella Capitale il primo incidente stradale è avvenuto intorno alle 8:30 su via delle Valli (il cosiddetto Ponte della Valli che collega Conca d'Oro al Quartiere Africano). Qui, in direzione piazza Gondar, un ciclista è rimasto coinvolto in un sinistro con un motociclista. Ad avere la peggio lo scooterista, trasportato al Policlinico Umberto I in codice giallo, meno grave il pedalatore, medicato in codice verde all'ospedale Sandro Pertini.

Circa un'ora dopo (alle 9:30) poco distante si è verificato un altro incidente stradale che ha visto coinvolti una bici ed un'auto, una Opel Astra. L'impatto fra i due mezzi è avvenuto su via Salaria, altezza Ponte Salario. Ad avere la peggio il pedalatore, affidato alle cure dell'ambulanza del 118 e medicato all'ospedale Sandro Pertini.

Da accertare la dinamica dei due incidenti, in entrambi i casi i rilievi scientifici sono stati eseguiti dagli agenti del II Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.

Sempre in mattinata un terzo incidente ha coinvolto una ciclista a Pomezia. Ben più gravi le condizioni della donna in questo caso, con la pedalatrice venuta a contatto con un'auto in via Campo Selva, zona Campo Ascolano (qui la notizia). Ferita gravemente per la ciclista è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che l'ha trasportata d'urgenza in un ospedale romano in codice rosso.