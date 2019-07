Provocano incidenti a Ciampino sotto l'effetto di droghe, ritirate tre patenti

Incidente stradali a Ciampino sotto l'effetto di droghe. Dall’inizio del mese di luglio sono quindici gli incidenti con lesioni importanti rilevati dall’unità operativa pattuglia infortunistica del Comando di Polizia Locale di Ciampino, ai quali si aggiungono altrettanti interventi in materia di polizia stradale con danni lievi o semplici constatazioni, portando il numero a trenta interventi nel solo ultimo mese.

Sul territorio comunale il livello di incidentalità fa registrare un elevato numero di sinistri, superando la media di un incidente al giorno. Ancora più importante l’esito delle verifiche effettuate presso il laboratorio di polizia scientifica del Comando, considerato che in tre gravi incidenti avvenuti negli ultimi venti giorni tutti e tre i conducenti sono risultati positivi all’uso di droghe, con la consequenziale denuncia a piede libero per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e al ritiro della patente di guida, a seguito dell’esito positivo dell’accertamento effettuato con il drug-test ed il rifiuto di volersi recare presso una struttura sanitaria per la verifica di quanto constatato.

Nel primo episodio, un violento impatto frontale in zona Doganale – Selve che ha comportato il trasporto d’urgenza in elisoccorso di uno dei coinvolti, gli agenti della Polizia Locale hanno accertato e contestato il reato previsto dall’art. 187 del Codice della Strada al conducente che ha provocato il tremendo scontro risultato positivo alla cocaina.

Nel secondo sinistro, un investimento in zona viale Kennedy in cui il conducente di un furgone in retromarcia ha investito una cittadina di Ciampino in apparenza senza lesioni, solo grazie al puntuale intervento di un giovane carabiniere residente nella zona che ha immediatamente bloccato il conducente del mezzo e richiesto l’intervento dei militari della Tenenza di Ciampino e del Comando di Polizia Locale per gli accertamenti tossicologici, ha permesso di accertare la positività alle sostanze stupefacenti da parte del guidatore.

Nel terzo ed ultimo caso, accaduto in zona Mura dei Francesi, la particolare dinamica del sinistro con la perdita di controllo del mezzo da parte della giovane conducente, ha portato ad ulteriori accertamenti che, anche in questo caso, hanno dato riscontro positivo circa il recentissimo uso di sostanze stupefacenti.

Le attività di controllo, svolte presso il laboratorio di polizia scientifica del Comando di Polizia Locale di Ciampino, vengono effettuate con l’utilizzo di dispositivi di verifica di ultima generazione per la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti tramite, rispettivamente, due etilometri (di cui uno portatile recentemente acquisito) e due dispositivi drug-test di cui uno in dotazione al Comando Mobile per l’attività esterna. Lo stesso laboratorio è divenuto, negli anni, punto di riferimento anche per gli accertamenti ad opera delle altre forze di polizia.

Al fine di garantire una maggiore sicurezza delle strade cittadine, nell’ambito delle attività progettuali straordinarie, la Polizia Locale di Ciampino sarà attiva, come di consueto, in particolare nei mesi estivi con specifici e mirati servizi, anche in orario serale e notturno, per il contrasto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcool, tenuto conto che gli effetti della guida in stato di alterazione psicofisica da droghe può portare a gravi conseguenze in materia di lesioni, come purtroppo ampiamente testimoniati dai recenti fatti di cronaca nazionale.

Sul sito istituzionale del Comando, inoltre, verrà aperta, entro la fine del mese di settembre, una specifica sezione dedicata all’incidentalità stradale sul nostro territorio e alle attività intraprese e da intraprendere da parte dell’Amministrazione Comunale sulla base degli studi condotti dal Comando e dall’unità operativa dell’ufficio viabilità “Progetti Speciali”, ai fini della sicurezza stradale.