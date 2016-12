Incidente a Ciampino: ciclista muore investito in via Pascoli

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi a Ciampino. Poco dopo le 11 un ciclista di 82 anni è stato investito all'altezza dell'incrocio tra via Alighieri e via Pascoli. A travolgerlo una Fiat Panda guidata da un 25enne residente nella zona di Morena.

L'impatto ha provocato la caduta dell'uomo che, finito sull'asfalto, ha riportato traumi tali da rendere vani i soccorsi. Giunti sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ciampino. In ausilio anche i carabinieri della locale stazione. Posta sotto sequestro, come da prassi, la Fiat Panda. Sulla dinamica dell'accaduto vige al momento il massimo riserbo. La salma è stata portata al Policlinico Tor Vergata.