Incidente Tangenziale Est: traffico dalla A24 a Nomentana

Traffico in tilt sulla tangenziale est. Incidente e strada chiusa. E' successo alle 8 del mattino di sabato 23 dicembre. E' infatti chiuso al traffico il tunnel della nuova galleria della Tangenziale est in direzione di via Salaria. Le chiusure riguardano il tratto che va dallo svincolo dell'A24, fino alla Nomentana in direzione Stadio Olimpico.

A causa del maxi tamponamento la viabilità è deviata sul vecchio tracciato della Circonvallazione Tiburtina. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici. Il tunnel è stato di nuovo aperto alle 9.