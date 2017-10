Tir contro cantiere, carambola sull'A1: autostrada chiusa per un'ora a nord di Roma

Traffico in tilt sull'A1 a nord di Roma. Colpa di un incidente che dalle 9 e 10 e per un'ora ha costretto autostrade per l'Italia a chiudere il tratto tra Attigliano e Orte in direzione di Roma. L'impatto al chilometro 486.

Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autoarticolato che ha tamponato un mezzo operativo all'interno di un cantiere di lavoro correttamente installato e segnalato, successivamente nell'incidente è rimasto coinvolto anche un pullman senza passeggeri a bordo.

Al momento non risultano persone ferite. Sul luogo attualmente si registrano 4 chilometri di coda (ore 9.30), sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale, i soccorsi meccanici e sanitari, oltre al personale della Direzione V Tronco di Fiano Romano.

Percorsi alternativi

Per gli utenti diretti verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria ad Attigliano è possibile seguire per Giove, Penna in Teverina-Orte e rientrare in A1 all'altezza di Orte. In alternativa si consiglia di uscire ad Orvieto, proseguire sulla SS71 verso Montefiascone, poi sulla SS2 Cassia verso Viterbo, infine sulla superstrada Viterbo-Orte e rientrare in A1 alla stazione di Orte.