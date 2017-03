Incidente a Cerveteri, scontro tra due auto: morti i conducenti

Scontro frontale tra due veicoli nel comune di Cerveteri. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, in via Settevene Palo, nei pressi di un supermercato. Un impatto fatale per entrambi i conducenti delle auto, gli unici a bordo, una ragazza di 27 anni di Aranova, Guendalina Bernardini, alla guida di una Citroen C1, e un uomo di nazionalità polacca di 39 anni, Rafal Marcin Zarazinski, alla guida di una Pegeout 208 intestata a una società.

Vani i soccorsi del personale sanitario del 118. Entrambi sono morti sul colpo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre i corpi delle vittime dalle lamiere. La strada è rimasta chiusa al traffico per tutto il tempo necessario all'intervento delle forze dell'ordine.

I Carabinieri dell'Aliquota di Civitavecchia e della stazione di Campo di Mare stanno procedendo con le indagini. Le auto sono state sequestrate e portate e Civitavecchia, mentre le salme consegnate ai familiari. E' stata disposta l'autopsia.