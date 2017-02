Centocelle, incidente su via dei Castani: anziana investita da un tram

Caos a Centocelle nel tardo pomeriggio, prima serata, di oggi lunedì 13 febbraio. Una donna, di 69 anni d'età, è stata investita da un tram della linea 5 su via dei Castanni, all'altezza di via dei Gelsi. Apparentemente non gravi le sue condizioni: sbalzata sull'asfalto ha riportato delle ferite lacero contuse che ne hanno richiesto il trasporto al Policlinico Casalino, nel cui pronto soccorso è entrata in codice giallo.

Pesanti le ripercussioni sul trasporto pubblico. Dalle 18.30 una fila di almeno 8 tram delle linee 5 e 19 sono incollonati a Centocelle, lungo via dei Castani e via Delpino. I mezzi che raggiungono Centocelle sono stati nel frattempo deviati sulla Togliatti. Sul posto per i rilievi gli agenti del V gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale.