Incidente a Cecchignola: scontro tra un pullman ed un'auto, morto 38enne

Tragedia questa notte in zona Giuliano Dalmata - Cecchignola dove un uomo di 38 anni è morto in seguito ad uno scontro tra la Fiat Panda che stava conducendo ed un pullmino privato, che svolge servizio anche per l'As Roma. L'incidente stradale poco dopo la mezzanotte, in via Giovanni Kobler, altezza incrocio via della Cecchignola. Per A.T., queste le iniziali della vittima, non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul posto a causa dei gravi traumi riportati nel violento impatto con l'autobus. Per estrarre il 38enne dalle lamiere dell'utilitaria italiana è stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma.

UN MORTO ED UN FERITO - Ferito anche il conducente del pullman privato, trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio dall'ambulanza del 118. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, sulla quale stanno svolgendo accertamenti gli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale. Disposto l'esame autoptico sulla salma dell'uomo, la stessa si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria al Policlinico Tor Vergata.

RITARDI SULLE LINEE BUS - Chiusa via della Cecchignola nel tratto dove è avvenuto l'incidente, per consentire i soccorsi, i rilievi dei vigili urbani e la rimozione dei mezzi incidentati, la via è stata chiusa e riaperta poco dopo le 3:00. Deviazioni e forti ritardi per i bus notturni delle linee 218 e 721 con quest'ultima deviata su via Casale Zola.