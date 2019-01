Si trova davanti tre cavalli e li investe con l'auto, morto uno degli animali

Stava viaggiando sulla propria auto quando si è trovato tre cavalli sulla propria strada. Inevitabile l'impatto, con l'automobilista che non è riuscito ad evitare gli animali investendo ed uccidendone uno. È accaduto nella mattinata dell'Epifania, a Castelnuovo di Porto.

In particolare l'investimento è avvenuto su via Montefiore, strada con un'alta frequenza di mezzi in transito che si snoda fra le campagne del Comune della provincia nord della Capitale. Proprio una vettura si è trovata davanti all'improvviso i tre equini domenica mattina travolgendone uno. Illesi gli altri due cavalli, allonanatisi subito dopo l'incidente. A parte la paura ed i danni alla macchina, l'automobilista non ha riportato ferite.

Rimasto il cavallo morto sul ciglio della strada, lunedì mattina intorno alle 11:00, su richiesta dai carabinieri del Norm della Compagnia di Bracciano, che hanno svolto accertamenti sull'incidente, sono intervenuti gli uomini della Guardia Ecozoofila di Castelnuovo di Porto. Arrivati nei pressi del civico 70 di via Montefiore, l'assistente Claudio Concu, l'agente scelto Maurizio Varvaro ed il collega Roberto Cardinali, hanno provveduto al recupero del cavallo morto, poi affidato agli organi competenti. Irreperibile il proprietario dell'animale, con l'equino recuperato sprovvisto del microchip obbligatorio.

Via Montefiore non è una strada nuova per la presenza di animali, anche di grossa taglia, sulla carreggiata. Gli stessi carabinieri della Compagnia di Bracciano, poco più di un mese fa, furono chiamati dagli abitanti della zona per far ritornare nel proprio recinto un toro, scappato di notte sulla via e recuperato dopo che aveva provato ad entrare in alcune proprietà private della strada. Un fenomeno, quello degli animali al pascolo sulle strade, che si è manifestato anche in altre piccoli centri di campagna, come a Carpineto Romano, dove tori e bovini vaganti (qui la notizia) hanno causato degli incidenti stradali simili a quello accaduto ieri mattina a Castelnuovo di Porto, tanto da richiedere l'intervento dell'amministrazione comunale del piccolo centro a sud di Roma.