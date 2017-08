Via Cassia: perde controllo del camion e si ribalta, strada chiusa

Traffico in tilt e disagi sulla via Cassia, in direzione Viterbo. Un camion, per cause ancora da accertare, ha sbandato e si è ribaltato su un lato occupando la carreggiata al chilometro 23, all'altezza di Le Rughe una frazione del comune di Formello.

Sul posto, allertati, i sanitari del 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso. Via Cassia Veientana è stata temporaneamente chiusa in direzione Viterbo. Ferito il conducente del mezzo. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Disagi per chi è alla guida.