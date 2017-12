Incidente sulla Cassia: ferita una donna, traffico verso Roma

Ha perso il controllo della sua Fiat Panda grigia schiantandosi contro il jersey e una recinzione in ferro. E' successo questa mattina sulla via Cassia al chilometro 35+800, all'altezza di Settevene in direzione di Roma.

Sul posto la Polizia Stradale, che indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, e il personale del 118 che ha soccorso la conducente in gravi condizioni trasportandola in ospedale. La strada è chiusa temporaneamente per rilievi per circa un'ora.