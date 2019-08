Incidente a Roma nord: alla guida di un suv investe ed uccide un cinghiale

Ha travolto ed ucciso un cinghiale sbucato all'improviso sulla via Cassia. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 21:00 di domenica 18 agosto a Roma nord, nella zona del parco dell'Inviolatella Borghese, fra Grottarossa e Due Ponti. Danneggiato il suv, l'automobilista non ha riportato ferite. Ad avere la peggio l'ungulato, morto dopo essere stato scaraventato in seguito all'urto sulla corisa di marcia opposta.

In particolare l'incidente è avvenuto sulla via Cassia. Il suv proveniva dal Centro in direzione Grande Raccordo Anulare. Cento metri prima dell'intersezione con via Oriolo Romano si è però trovato davanti il cinghiale colpendolo in pieno. Sul posto per la rimozione della carcassa del cinghiale morto sono quindi intervenuti gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale con l'animale poi affidato al personale del Centro Carni.

Proprio nella zona del parco dell'Inviolatella Borghese perse la vita con modalità simili un 49enne, Nazzareno Alessandri, travolto sempre da un cinghiale mentre si trovava in sella al suo scooter Honda Sh. Era il marzo del 2017. Da allora sono poi state decine gli incidenti e gli avvistamenti di cinghiali in diverse zona della città e Comuni della provincia romana.