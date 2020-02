Incidente sulla Cassia bis, tamponamento a catena: due feriti. Traffico in tilt a Prima Porta

Incidente sulla Cassia Veientana, all'altezza di Prima Porta, nella mattinata del 11 febbraio. Sul posto è presente il 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale Anas, al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Il sinistro si è verificato all'altezza del km 5 della Cassia bis ed ha visto coinvolti più veicoli causando il ferimento di due persone.

Per permettere i soccorsi è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma. Il transito è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco. La strada è stata riaperta alle 12:50.