Incidente via Cassia: invade corsia opposta con l'auto, ferisce 4 persone e scappa. Era ubriaco

Incidente stradale ai Due Ponti, a Roma nord. È accaduto nel pomeriggio di venerdì 22 febbraio quando un automobilista ha invaso la corsia opposta urtando in pieno una vettura, con a bordo quattro persone, e si è dato alla fuga: il responsabile, un cittadino italiano di 55 anni, è stato rintracciato poco dopo dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo XV Cassia, e denunciato.

I fatti poco dopo le 16:00 sulla via Cassia in prossimità del civico 478: una Nissan Micra, che percorreva la strada direzione fuori Roma, ha invaso la corsia di marcia opposta andando a colpire violentemente un autoveicolo Toyota Corolla condotto da un uomo italiano di 75 anni. Dopo l'urto, il conducente della Nissan si è dato alla fuga in direzione Grande Raccordo Anulare.

Una pattuglia del Gruppo della Polizia Locale, diretto dal Dottor Ugo Esposito, appresa la notizia via radio, si è messa subito alla ricerca del veicolo datosi alla fuga, mentre altri due agenti, giunti sul luogo dell'incidente, si sono adoperati per prestare la prima assistenza e rassicurare le quattro persone che si trovavano a bordo del veicolo speronato, ancora sotto choc ma senza ferite gravi.

Il responsabile, è stato intercettato poco dopo dai caschi bianchi, ad alcuni chilometri di distanza dal luogo del sinistro. Il conducente, un uomo italiano di 55 anni, che mostrava evidenti sintomi di alterazione derivante da assunzione di sostanze alcoliche, è stato quindi condotto presso gli uffici di via Caprilli.

Sottoposto ai dovuti accertamenti, gli stessi davano esito positivo, rilevando un tasso alcolemico superiore a 2,0. Denunciato all'Autorità Giudiziaria, nei suoi confronti si è proceduto anche con il ritiro immediato della patente ed al sequestro del veicolo.