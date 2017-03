Incidente sulla Cassia, scontro tra due auto: tre feriti, grave un 14enne

È di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto alle 16.40 di ieri, mercoledì 15 marzo, sulla Cassia all'altezza di Campagnano. Il più grave, un ragazzo di 14 anni, è stato soccorso con l'eliambulanza e trasportato al Policlinico Gemelli.



Due le auto coinvolte. In particolare la vettura che viaggiava in direzione Viterbo, una Lancia Ypsilon, avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta dove ha impattato con una Golf con a bordo padre e figlio. Gli altri due feriti, in codice giallo, sono stati trasportati negli ospedalidel luogo.



Sul posto i carabinieri della stazione di Campagnano e i tecnici dell'Astral per il ripristino della viabilità. La Cassia infatti è stata bloccata per oltre un'ora. La riapertura, dopo l'atterraggio dell'elicottero avvenuto alle 17.40, alle 18.30 dopo i lavori di ripulitura della sede viaria.