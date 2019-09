Incidente a Finocchio: scontro tra due auto, quattro feriti

Incidente stradale a Finocchio, nella periferia est della Capitale. E' accaduto la sera di mercoledì 18 settembre all'altezza dell'incrocio fra via Serradifalco e la via Casilina. Due le vetture coinvolte, quattro i feriti.

In particolare lo scontro è avvenuto intorno alle 23:00 ed ha coinvolto una Toyota Aygo ed una Opel Corsa. Quattro i feriti, affidati alle cure dell'ambulanza del 118 e trasportati tutti in codice giallo al Policlinico Tor Vergata, al Policlinico Casilino ed all'ospedale di Palestrina.

Da accertare la dinamica del sinistro, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale.