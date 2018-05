Incidente a Casetta Mattei: Vespa si scontra con un'auto, scooterista in gravi condizioni

E' stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo in conducente di una Piaggio Vespa dopo un incidente avvenuto in via Casetta Mattei 8.

Alle 13:30 l'uomo si è scontrato con una Kia. Sul posto, per i rilievi scientifici, gli uomini del Gruppo Marconi della Polizia di Roma Capitale. Ancora non è chiaro che lo scontro sia avvenuto in movimento oppure se la Vespa abbia centrato la Kia in sosta.

Incidente in via Portuense

Incidente con ferito anche questa mattina, poco dopo le 9:30 in via Portuense 489. Ad avere la peggio nello scontro tra una Fiat 500 e uno scooter Honda Foresight, il centauro che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Per i rilievi, il Gruppo XI Marconi della Polizia di Roma Capitale.