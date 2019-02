Incidente in A24: auto e furgone si scontrano all'entrata del casello, due feriti

Incidente alla Barriera di Roma Est dell'A24. È accaduto intorno alle 8:00 di mercoledì 20 febbraio al casello autostradale di Lunghezza-Ponte di Nona del tratto urbano dell'autostrada. A scontrarsi per cause in via di accertamento un furgone ed un'auto. Due i feriti, per uno dei quali è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza.

In particolare i due mezzi si sono scontrati in una delle corsie di entrata del casello autostradale della Roma-L'Aquila-Teramo. Rimasti incastrati nelle lamiere i conducenti del furgone e dell'auto, per estrarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma. I due feriti sono stati trasportati in ospedale entrambi in codice rosso. Per uno dei due è stato necessario l'atterraggio dell'elisoccorso.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Roma. Inevitabili le ripercussioni al traffico in entrata in città in orario di punta. Rimossi i mezzi incidentati la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.

Problemi anche sul Tratto Urbano dell'A24 con code fra gli svincoli Tor Cervara e via Fiorentini, in direzione Centro, per un secondo incidente.