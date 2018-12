Scooter finisce contro palo della luce: due feriti. Grave una donna

Incidente in viale del Tecnopolo, nella zona di Case Rosse, venerdì 14 dicembre. Intorno alle 16:15, all’altezza dello svincolo per l'inversione di marcia per via Peroni, il conducente di uno scooter ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo.

Due i feriti. Sul posto gli agenti della Polizia Locale con il Gruppo Tiburtino e il personale medico con il supporto dell’eliambulanza.

Secondo una prima ricostruzione lo scooter, con a bordo un uomo e una donna, ha sbandato finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’urto ha provocato la caduta di pezzi del palo e della lampada finiti poi su un’auto che camminava verso l’opposto corsia di marcia.

Ferite le due persone a bordo dello scooter. L’uomo in codice giallo, la donna una codice rosso. Entrambi al Policlinico Umberto I. Illeso il conducente dell’auto. Per permettere i rilievi scientifici la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.