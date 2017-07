Incidente a Casal del Marmo: si scontrano auto e scooter, ferito centauro

E' stato trasportato in codice rosso in ospedale lo scooterista coinvolto in un incidente avvenuto questa mattina a Casal del Marmo,nella zona di Ottavia. Lo scontro intorno alle 11:00 in largo Codogno. Ad impattare uno scooter Yamaha T-Max ed una Hyundai. Tutta da accertare la dinamica dell'accaduto, sulla quale stanno svolgendo accertamenti gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto.